El Pleno del Senado aprobó este miércoles el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos entre el 21 y 25 de septiembre, con motivo de su participación en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cabe mencionar que, durante la ausencia de Keiko Fujimori, su despacho quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.
No dejes de leer:
- Pleno de la Cámara de Diputados sesionará este jueves 17 de setiembre
- Fredy López asumió Comandancia General de la PNP: No podemos responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado
- Elvia Barrios advierte falta de recursos para atender violencia sexual contra menores en Condorcanqui
- Keiko Fujimori expresa su apoyo a la PNP, pero afirma: “No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme”
- Presidenta Keiko Fujimori respalda a Fredy López y anuncia mayor apoyo a la PNP
- Alcalde de La Victoria denuncia amenazas del crimen organizado y pide reforzar seguridad en Gamarra