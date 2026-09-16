El Pleno del Senado aprobó este miércoles el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos entre el 21 y 25 de septiembre, con motivo de su participación en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que, durante la ausencia de Keiko Fujimori, su despacho quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

¡APROBADO! El #PlenoDelSenado aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza la salida del país de la presidenta de la república, Keiko Fujimori. pic.twitter.com/HU0jMUPLCw — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026