El Pleno autorizó con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones la salida de la presidenta de la República para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU. (Foto: Presidencia)
El Pleno autorizó con 34 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones la salida de la presidenta de la República para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU. (Foto: Presidencia)

El Pleno del Senado aprobó este miércoles el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos entre el 21 y 25 de septiembre, con motivo de su participación en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que, durante la ausencia de Keiko Fujimori, su despacho quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

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