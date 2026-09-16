El senador Alejandro Muñante sostuvo que el Senado revisará de manera exhaustiva las materias vinculadas con las facultades legislativas que sean aprobadas o rechazadas por la Cámara de Diputados.

También explicó que el Reglamento del Senado permite introducir modificaciones, aunque estas dependerán de los acuerdos que alcancen ambas cámaras.

Muñante descartó que una eventual modificación de lo aprobado por los diputados implique un enfrentamiento entre ambas instancias.

“No se trata de mostrar los dientes”, señaló, y planteó que las mesas directivas de ambas cámaras puedan reunirse para establecer consensos y evitar que las decisiones sean interpretadas como un desaire.

El legislador también pidió acelerar el análisis del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

Según Muñante, el plazo de 15 días hábiles para que la Cámara de Diputados evalúe la solicitud culmina el 21 de septiembre.