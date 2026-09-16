Agentes de la comisaría de Huamachuco los atraparon cuando movilizaban explosivos en un vehículo.
Agentes de la comisaría de Huamachuco los atraparon cuando movilizaban explosivos en un vehículo.

La Policía incautó explosivos que iban a ser utilizados por mineros ilegales asentados en la provincia de Sánchez Carrión.

Durante un operativo ejecutado en el sector Cuchillo del distrito de Huamachuco, agentes de la comisaría local detuvieron a Manuel Escobedo Carbajal (40) y Jhony Escobedo Mudarra (21). Ellos cayeron cuando trasladaban, en un vehículo, 580 de Emulnor 5000 y 300 detonadores para mecha de seguridad.

La Región Policial La Libertad confirmó que este material iba a ser destinado para realizar labores de “minería ilegal y otros delitos ambientales”.

Los intervenidos y los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones de ley.

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