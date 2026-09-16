La Policía incautó explosivos que iban a ser utilizados por mineros ilegales asentados en la provincia de Sánchez Carrión.

Durante un operativo ejecutado en el sector Cuchillo del distrito de Huamachuco, agentes de la comisaría local detuvieron a Manuel Escobedo Carbajal (40) y Jhony Escobedo Mudarra (21). Ellos cayeron cuando trasladaban, en un vehículo, 580 cartuchos de Emulnor 5000 y 300 detonadores para mecha de seguridad.

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La Región Policial La Libertad confirmó que este material iba a ser destinado para realizar labores de “minería ilegal y otros delitos ambientales”.

Los intervenidos y los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones de ley.