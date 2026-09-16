Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)
Joyce Bereche, propietario de la camioneta Hilux usada en el cuádruple asesinato en Trujillo, fue capturado en Yurimaguas. (RPP)

La Policía Nacional capturó en Yurimaguas a Joyce Bereche Maco, investigado por su presunta participación en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo.

Un equipo especial de inteligencia logró ubicarlo tras realizar labores de seguimiento en la región Loreto.

No dejes de leer:

TAGS RELACIONADOS