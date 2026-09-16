La Policía Nacional capturó en Yurimaguas a Joyce Bereche Maco, investigado por su presunta participación en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo.
Un equipo especial de inteligencia logró ubicarlo tras realizar labores de seguimiento en la región Loreto.
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