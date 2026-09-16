Un terreno de 37 hectáreas del Estado fue recuperado en el sector San Antonio, distrito de Yarabamba, durante una intervención de la Procuraduría Regional del Gobierno Regional de Arequipa, con apoyo de la Policía Nacional y personal de la Oficina de Ordenamiento Territorial.

Los equipos que participaron en la intervención encontraron estructuras de bloqueta y módulos hechos con madera y triplay, los cuales fueron retirados como parte de la recuperación del terreno.

La diligencia se desarrolló sin inconvenientes y, una vez culminada, el área quedó bajo la responsabilidad de la Oficina de Ordenamiento Territorial, que tendrá a su cargo su custodia y administración.

Según la Procuraduría, la recuperación del predio forma parte de las acciones emprendidas para defender los terrenos y demás bienes del Estado. Se realizaron intervenciones similares en Majes-Pedregal, Puerto Corío y sectores del cono norte de Arequipa.