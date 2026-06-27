El Consejo Regional del Deporte (CRD) Arequipa lanzó la convocatoria para el selectivo rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales, organizados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que se realizará entre el 18 y el 15 de septiembre.

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El selectivo regional deberá realizarse hasta finales de julio, teniendo hasta el 8 de agosto como plazo máximo para que el Gobierno Regional emita la resolución con la lista de participantes.

En el mejor de los casos, la delegación arequipeña podrá incluir a 166 deportistas y para-deportistas si se completa la participación en las 12 disciplinas deportivas programadas para este año, que incluyen como novedad al boxeo, básquet femenino, levantamiento de pesas y tenis.

Además de las ya mencionadas, se incluyeron las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquet (masculino), fútbol (masculino), judo, taekwondo, tenis de mesa, vóleibol (femenino) y para-atletismo.

Las inscripciones para el selectivo se realizarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en la sede del IPD - Arequipa, ubicado en el estadio Umacollo, entre las 8:00 y 13:00 horas y entre las 14:00 y 17:00 horas.

PRESUPUESTO

Alonso Rodríguez, especialista de Deporte del Gobierno Regional de Arequipa, señaló que la Región cuenta con el mismo presupuesto que se destinó para la temporada 2025, quedando pendiente un adicional más para incluir las 4 disciplinas deportivas que se unen este año.

Para conseguir esta diferencia presupuestal, se recurrió a la empresa privada. Este recurso financiero será para el desarrollo de la etapa regional, además de cubrir los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y uniforme deportivo de la delegación arequipeña para la etapa nacional.