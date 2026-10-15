La empresa Elena de Troya realizaba trabajos de extracción de agregados fuera del área de su concesión en las Lomas de Lluta, en Mollendo, según advirtieron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay durante una inspección realizada esta mañana. Además, la compañía no tendría autorización municipal para desarrollar esta actividad.

La intervención estuvo a cargo de la Policía Ambiental y de representantes de las áreas de Desarrollo Urbano, Fiscalización y Procuraduría de la comuna provincial, quienes verificaron las excavaciones y el retiro de materiales de construcción.

Luis Concha Zeballos, procurador municipal, informó que se levantaron las actas correspondientes y anunció que procederán con la denuncia por las presuntas irregularidades detectadas. En tanto, el responsable de Desarrollo Urbano confirmó que la empresa no cuenta con autorización municipal para extraer agregados. Su área elaborará un informe que será incorporado a las acciones posteriores.

Joel Labra, gerente de Fiscalización de Administración Tributaria, precisó que los documentos de la inspección serán remitidos al Gobierno Regional de Arequipa para que intervenga dentro de sus competencias. Según indicó, una parte importante de los trabajos se desarrollaría fuera del área concesionada.

Antes de la diligencia, a través de un medio local, un representante de Elena de Troya sostuvo que la empresa cuenta con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para realizar las labores extractivas. Sin embargo, la municipalidad cuestionó tanto la ubicación de los trabajos como la falta de autorización municipal.

La inspección también deberá determinar si las excavaciones afectan las Lomas de Mollendo, consideradas un ecosistema frágil por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Consultado por Correo, el Serfor informó que la próxima semana enviará personal para verificar si las actividades se desarrollan dentro del área protegida. Esta evaluación permitirá establecer si existe afectación al ecosistema y determinar las medidas que correspondan.

Mientras tanto, la municipalidad anunció que continuará con las acciones administrativas y legales a partir de las observaciones registradas durante la inspección.