Arequipa fue uno de los 14 destinos turísticos peruanos promovidos en la VII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico 2026, realizada los 23 y 24 de abril en Armenia, Colombia, la cual contó con la participación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

El evento, organizado en el marco de la Alianza del Pacífico (conformado por Perú, Chile, Colombia y México) tuvo como objetivo impulsar la comercialización de destinos turísticos a nivel intrarregional y fortalecer vínculos con China.

La delegación peruana presentó la oferta de Arequipa y otras regiones como Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y Tumbes, en los segmentos de cultura, gastronomía, aventura, naturaleza y turismo sostenible.

En total, se concentraron 973 cifras de negocios con un potencial estimado de USD 10,7 millones.

“Participar en la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico ha sido una gran oportunidad para promover los destinos turísticos sostenibles de los países del bloque a nivel intrarregional y para tener un acercamiento con empresarios de China que participaron en el evento”, sostuvo el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Freddy José María Solano González.