El campeonato nacional de Vóleibol Femenino Sub-15 tiene su sede en Arequipa, del 23 al 27 de febrero, competencia que se realizará con los 10 mejores equipos del país en el Coliseo Arequipa.

Los equipos provienen de Lima Metropolitana, Amazonas, Cusco, y los combinados de José Olaya, Miguel Grau I y II, Andrés Avelino Cáceres y Francisco Bolognesi.

Entre las deportistas se encuentran seleccionadas peruanas que ya forman parte del proceso hacia el Mundial de Chile 2027, lo que asegura un nivel técnico de élite sobre el campo de juego.

Arequipa sede de Vóley Femenino Sub-15 desde el 23 de febrero. (Foto: MPA)

La Liga de Miraflores, campeón 2025, que organiza esta competencia recibirá a más de 150 deportistas, árbitros y delegados, luego de superar las etapas distrital, provincial y regional.

La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la subgerencia de Juventud, Recreación y Deporte, gestionó las facilidades para que la ciudad vuelva a ser sede del vóley formativo.

El Coliseo Arequipa será sede de un torneo de esta envergadura después de más de 20 años, cumpliendo con la designación otorgada en la Asamblea Nacional de Dirigentes de la Federación Peruana de Vóleibol realizada en marzo de 2025.

La venta de las entradas será en las boleterías del Coliseo y las puertas se abrirán desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

