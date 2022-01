El área de Fiscalización de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, después de las actividades de control, concluyó en las resoluciones de sanción a seis mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres por el incumplimiento de protocolos sanitarios ante el estado de emergencia, como bajo control de aforos de ingresos, el no uso de mascarillas en espacios cerrados, falta de distanciamiento y el uso de barreras físicas.

Los mercados notificados podrán subsanar las observaciones dadas en un plazo de 15 días para que no puedan ser cerrados temporalmente y llegar a un proceso de sanción. El 24 de noviembre del 2021, el centro de abasto Mi Mercado por no cumplir con más del 50% de los protocolos de sanidad pudo llegar a ser cerrado, pero por falta de garantías no se dispuso la medida, pero esta vez serán más tajantes.

Fiscalización. La labor del los fiscalizadores es reiterar a las personas y representantes de mercados el uso correcto de las mascarillas y espacios, pero por la falta de trabajadores municipales no se puede controlar adecuadamente. “Los fines de semana es cuando más personas se dirigen a comprar sus productos, tenemos un promedio de 35 mil personas que se abastecen en la plataforma”, indico Raúl Medina, Gerente de Fiscalización de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

En el año 2020 con apoyo del Gobierno central se contrató a 250 fiscalizadores, pero en el 2021 la municipalidad solo pudo tomar a 70 trabajadores, y en el mes de diciembre temporalmente a otros 30 servidores por el aumento de compradores de fin de año. La plataforma Andrés Avelino Cáceres cuenta con 55 mercados que abastecen a la Ciudad Blanca y con 70 fiscalizadores municipales que trabajan en dos turnos para poder verificar el cumplimiento de protocolos por lo que es necesario la contratación de más personal, pero por la falta de presupuesto no se puede emplear.

Ambulantes. Según Medina la regulación de ambulantes en balance a los años 2018 y 2019 ha bajado integralmente, excepto la Av. Vidaurrazaga con la intersección a la Av. Los Incas por la falta de personal y recursos insuficientes. Para Yasmani Callo, presidente del mercado Nueva Esperanza el tema ambulatorio es algo de nunca acabar. “Hemos hablado muchas veces con la municipalidad, pero siempre nos indican que no tienen presupuesto”. Según Callo la plataforma va a seguir igual. Por otro lado, considera que se les hace una cacería de brujas a los mercados a la hora del aumento de contagios del Covid - 19 e indica que no se debe meter a todos los centros de abasto en un mismo saco y hacer reflexionar a la población a cuidarse.