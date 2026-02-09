Desde la semana pasada, Jandel Ruiz, de 24 años, se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de hurto agravado. Su nombre ya figura en la lista de las personas más buscadas por la Policía para cumplir su sentencia impuesta por el Poder Judicial.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo halló culpable de participar en el hurto de seis latas de cerveza ocurrido el 2 de diciembre del año pasado en una tienda Mass ubicada en el distrito de Cayma. El hecho fue perpetrado junto a Dayana de la Cuba e Imanol Espino.

De acuerdo con la investigación fiscal, Imanol Espino cumplió el rol de “campana” en la puerta del establecimiento, mientras que Dayana de la Cuba retiró el paquete de latas sin pagar. En tanto, Jandel Ruiz se encargó de bloquear el paso de la encargada del local para facilitar la fuga de sus cómplices.

Tanto Espino como De la Cuba reconocieron su responsabilidad penal y se acogieron a la conclusión anticipada del proceso, lo que les permitió acceder a condenas suspendidas. No ocurrió lo mismo con Ruiz, ya que el juzgado determinó que contaba con cuatro sentencias previas por el mismo delito, con penas suspendidas y convertidas, lo que evidenció reincidencia.

Debido a estos antecedentes, el juzgado decidió no otorgarle ningún beneficio legal y le impuso una pena efectiva de tres años de prisión, además del pago de una reparación civil ascendente a 150.50 soles a favor de la parte agraviada.

VIDEO RECOMENDADO