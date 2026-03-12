Era su padre, pero no le importó. D. Q. LL., un hombre de 38 años de edad (no se revela su nombre para proteger la identidad de la víctima) fue sentenciado a 30 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija, quien tenía 11 años, entre los años 2019 y 2021.

Según el sustento de la Fiscalía Provincial Mixta de Acarí, el sentenciado agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones, mientras vivía con su hija en Acarí, provincia de Caravelí y la amenazaba para no revelar el delito. Además, el hombre la obligaba a tomar unas pastillas, bajo la excusa de contrarrestar la gripe.

La menor de edad reveló el hecho durante una sesión de terapia psicológica y el Ministerio Público recurrió a la única entrevista en la cámara Gesell para evitar la revictimización y certificar su testimonio. Además, se obtuvo el certificado médico legal y la pericia psicológica, cuyos resultados permitieron sustentar y acrediatar el delito, durante las audiencias de juicio oral.

El juzgado dispuso también en la sentencia el pago de 10 mil soles como reparación civil en favor de la menor de edad.

VIDEO RECOMENDADO