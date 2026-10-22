Un hombre fue condenado a 27 años de prisión por realizar tocamientos de connotación sexual a sus dos hijas, de 9 y 14 años, en el distrito de La Joya, en Arequipa. Según la acusación fiscal, el sentenciado aprovechaba las ausencias de la madre para cometer las agresiones y amenazaba a las menores para evitar que contaran lo sucedido.

Los hechos ocurrieron en septiembre y octubre de 2019, en la vivienda familiar y en otro terreno al que el hombre acudía para regar las plantas. De acuerdo con la Fiscalía, en uno de los casos amenazó a su hija de 14 años con matar a su madre si revelaba las agresiones. A la menor de 9 años le advirtió que dejaría de pagar sus cuotas escolares si contaba lo ocurrido.

Según la fiscal provincial Vanessa Morante Paredes, del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, las dos niñas denunciaron posteriormente los hechos. A partir de ello, el Ministerio Público reunió las pruebas que sustentaron la acusación contra el padre por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad.

El sentenciado permaneció en la clandestinidad hasta que fue detenido el año pasado, cuando registraba una requisitoria vigente. Además de la pena de prisión, la sentencia establece el pago de una reparación civil de S/ 3.500 a cada una de las menores, como resarcimiento por los daños ocasionados.