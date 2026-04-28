Berly J. Ramos G., fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación sexual de menor, en la modalidad de delito continuado, en agravio de una adolescente. Según la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Camaná, el caso ocurrió en el distrito de Samuel Pastor en la provincia de Camaná y de manera reiterada entre julio de 2023 y agosto de 2024.

Según la investigación fiscal, el sentenciado contactó a la víctima de 13 años a través de redes sociales. Posteriormente, la trasladó en su vehículo a lugares apartados como la Asociación El Buen Pastor, donde se concretaron los abusos.

El hombre ejercía control sobre la menor bajo amenazas de muerte contra la víctima y su familia, además de difundir imágenes íntimas tomadas sin su consentimiento. Tras los abusos, la menor quedó embarazada y, bajo presión, habría sido obligada a ingerir pastillas abortivas, concretándose el objetivo.

El juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado-Camaná, Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa valoró las pruebas determinantes que presentó la Fiscalía, entre ellas la declaración de la víctima mediante entrevista única en Cámara Gesell, la pericia de ADN que confirmó la paternidad biológica, además del protocolo de necropsia médico legal y los documentos médicos correspondientes.

La acusación sustentada por el Fiscal Provincial Jonathan Erik Pinto Cruz, con el apoyo de Sheila Milagros Coaquira Pinto, la sentencia también contempla el pago de una reparación civil de 20 mil soles para la agraviada. El juzgado inhabilitó a Berly de forma definitiva para el ingreso o reingreso a labores docentes o administrativas en instituciones educativas, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y su entorno familiar, y la obligación de recibir tratamiento terapéutico especializado.