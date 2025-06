La sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Socabaya convocada para debatir la vacancia del alcalde Roberto Muñoz Pinto terminó en caos y fue suspendida por 10 días por falta de garantías. La llegada de un grupo de simpatizantes del burgomaestre y “portátil” generó tensiones que impidieron el desarrollo.

En la sesión no solo se debatía la vacancia del burgomaestre, sino también la de María de los Ángeles Carlin Torres, Edgar Juan Arapa Quispe y Magaly Roxana Agramonte Gutiérrez, así como de Shan Dalton Huanco Humpiri y Erika Roxana Garrafa Guillén.

El encuentro que estaba programado para las 8:00 horas de este lunes 2 de junio fue convocado de manera privada, sin embargo, desde muy temprano se dejó ingresar a varias personas que portaban carteles y pancartas en apoyo a la autoridad edil.

Antes del inicio de la sesión, incluso se impusieron restricciones al ingreso de los propios legisladores. A pocos minutos de haber comenzado, las arengas y gritos de los ciudadanos interrumpieron el desarrollo del debate. Algunas regidoras denunciaron haber sido agredidas verbalmente al ingresar la recinto.

A pesar de la presencia de la Defensoría del Pueblo, no se respetaron las normas para el desarrollo. Debido a la tensión dentro y fuera del municipio, se decidió suspender la sesión por 10 días hábiles.

A la salida de los regidores Shan Dalton Huanco, Magaly Agramonte, Magaly de los Ángeles Carlin, Erika Garrafa, los pobladores que serían los trabajadores del municipio empezaron a lanzar huevos, por lo que se tuvo la presencia policial.

“He pedido una semana antes resguardo policial y me han insultado (...) Nos han tirado huevos y demás cosas. Se puede observar que no hay trabajadores en las oficinas. La atención se ha suspendido. No hay justicia para nadie, todo lo que tenemos que pasar por estas cosas”, relató entre lágrimas la concejal.

“No se podía hablar. Eso no se puede llevar. Se va a pedir policías, la Defensoría del Pueblo también para que se pueda llevar a cabo el pedido de vacancia en la siguiente sesión. Ya se pondrán las denuncias correspondientes”, dijo el abogado de Magaly Agramonte.

El pedido de vacancia del alcalde lo hizo la regidora Agramonte contando con el respaldo de sus colegas María de Los Ángeles, Shan Huanco y Ericka Garrafa. Se acusa a la autoridad municipal de un favorecimiento indebido a la empresa Financiera IM Constructora EIRL, ya que se adjudicó varios contratos para efectuar trabajos de mantenimientos.

Tensión en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión

Tensión en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión

Tensión en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión

Protestas en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: GEC.

Tensión en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión

Por otro lado, el regidor Shan Dalton Huanco denunció que varios locadores de servicio del municipio abandonaron sus funciones para sumarse a la manifestación en favor de alcalde, dejando sin atención a los pobladores.

Se hizo un recorrido por el municipio evidenciando que las oficinas de tesorería, contabilidad, además de gerencias estaban vacías, por lo que se hará la respectiva denuncia. Advirtió que presuntamente habría coacción, pues de no unirse a la medida de apoyo, no se les renovaría el contrato.

“Las oficinas están abandonadas, se tiene identificados quienes son y se ve que son trabajadores contratados bajo la modalidad Locación de Servicios”, dijo.

Oficinas vacías en municipio en Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión

Oficinas vacías en municipio de Socabaya durante sesión de concejo para debatir vacancia del alcalde distrital Roberto Muñoz. Foto: Difusión