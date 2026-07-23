El corte intempestivo del servicio eléctrico dejó la noche del miércoles a siete distritos de Arequipa sin energía, debido a la desconexión de la línea de transmisión de 33 kV que abastecía de electricidad desde la central hidroeléctrica de Egasa hacia la empresa Seal.

Los distritos afectados fueron Cayma, Miraflores, Alto Selva Alegre, Arequipa, Cerro Colorado, Yura y Yanahuara, donde miles de usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

Según informó Seal, la interrupción del servicio se produjo a las 6:09 p. m. y el restablecimiento estaba previsto de manera progresiva después de las 8:00 p. m.

Pese al apagón, la ceremonia de elección y coronación de la Reina de la Ciudad 2026, programada para esa noche en la Plaza de Armas como parte de las celebraciones por el 486 Aniversario de Arequipa, se desarrolló con normalidad gracias al funcionamiento de un grupo electrógeno.