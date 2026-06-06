La exclusión de los transportistas urbanos del subsidio de S/4 por galón de diésel encendió las alertas en Arequipa. La presidenta de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (ACTUAR), Patricia Velásquez, advirtió que el incremento de costos podría obligar a una nueva subida del pasaje urbano, afectando directamente a miles de usuarios.

Velásquez señaló que la reciente norma del Gobierno beneficia principalmente al transporte de carga pesada, mientras que los operadores del Sistema Integrado de Transporte (SIT) quedaron fuera del apoyo económico; al estar bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), el servicio es considerado autofinanciado y no califica para el subsidio.

La dirigente cuestionó que no se haya diseñado un mecanismo alternativo para compensar el incremento del combustible, e indicó que una opción sería subsidiar directamente al pasajero, aunque reconoció que ello demandaría una importante inversión estatal. También consideró compleja la posibilidad de aplicar un subsidio directo al combustible para el transporte urbano.

CUESTIONAMIENTO A LA MPA

En paralelo, criticó los anuncios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) sobre una posible revisión del reciente incremento del pasaje. Según sostuvo, las declaraciones de las autoridades municipales responden más a intereses políticos que a criterios técnicos, pese a que el sector viene advirtiendo desde hace meses sobre el impacto del alza del diésel.

La representante remarcó que el precio del combustible se elevó considerablemente respecto a años anteriores, afectando la sostenibilidad del servicio, y recordó que el diésel pasó de costar alrededor de S/13.50 por galón a superar los S/19 en varios establecimientos de la ciudad, llegando incluso a valores mayores en algunos casos.

Frente a este escenario, Velásquez advirtió que una eventual reducción obligatoria de la tarifa podría generar nuevas tensiones con el sector.