La Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirmó que el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la región apenas alcanza el 86.2%, una cifra que evidencia un déficit de medicamentos pese a la gran demanda de atención en hospitales y centros de salud.

A través de un comunicado, la institución argumentó que a nivel nacional, solo se dispone de algunos productos de alta rotación como antiinflamatorios, antibióticos, antidiabéticos, estupefacientes, anestésicos y dispositivos médicos.

El desabastecimiento se debería a que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no realizó las compras corporativas totales durante los años 2024 y 2025. Según la Gerencia de Salud de Arequipa, la situación se agravó con el retiro de aproximadamente 57 medicamentos por problemas de calidad, lo que agudizó el desabastecimiento de los medicamentos en los establecimientos de salud.

Comunicado de la Gerencia Regional de Salud

Frente a este escenario, la Gerencia Regional de Salud dispuso que las redes o unidades ejecutoras de Arequipa realicen las compras institucionales para cubrir las brechas en los medicamentos. No obstante, la medida evidencia una reacción tardía ante un problema que se presenta desde el año pasado y generó las quejas de los profesionales de la salud.

A la fecha, los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza se encuentran en huelga indefinida para pedir la salida del gerente regional de Salud Walther Oporto, precisamente por la falta de medicamentos e insumos.

