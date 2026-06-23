La temperatura nocturna volverá a descender de forma considerable en las zonas altoandinas de Arequipa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que entre el martes 23 y el jueves 25 de junio se registrará un episodio de helada, con valores que podrían bajar a los -19 °C en localidades ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar.

El aviso meteorológico también prevé vientos de hasta 50 kilómetros por hora, escasa cobertura nubosa e incremento de la temperatura durante el día, condiciones que favorecerán una mayor sensación de frío durante las noches y madrugadas.

Ante este escenario, el Senamhi emitió una alerta amarilla para varios distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, además del distrito de Cahuacho, en la provincia de Caravelí.

La entidad recomendó a la población a actuar con precaución, especialmente si debe realizar actividades al aire libre o desplazarse por zonas altoandinas donde las bajas temperaturas y los fuertes vientos podrían representar un riesgo.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas afectadas a tomar medidas para proteger a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como resguardar al ganado y los cultivos ante el descenso extremo de la temperatura.