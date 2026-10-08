La región Arequipa registra 525 casos de sarampión y más de la mitad de los afectados son niños, informó Giovanna Valdivia, jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). Aunque la campaña de vacunación permitió llegar a 50 mil personas, todavía hay menores en edad escolar que no han recibido la dosis.

Uno de los puntos donde continúa la búsqueda de personas sin vacunar es el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, que acumula 61 casos. Según Valdivia, la población ha comenzado a aceptar la vacunación; sin embargo, aún falta llegar a escolares para cerrar la brecha de protección y ello depende de la autorización de los padres.

La situación también preocupa en el centro poblado de Secocha, ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná. Esta zona, caracterizada por la actividad minera artesanal, concentra un número importante de contagios y mantiene una de las mayores brechas de vacunación.

Valdivia señaló que todavía hay jóvenes que no han sido inmunizados en distintos puntos de la región, pero el grupo que requiere mayor atención es el de los menores de 18 años, especialmente los niños en edad escolar.

La meta regional era vacunar a 53 mil personas y, hasta el momento, se han aplicado alrededor de 50 mil dosis. Los equipos de salud acudieron a colegios y universidades, además de vacunar a los contactos y familiares de los pacientes diagnosticados, para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Pese a estos avances, la Geresa mantiene pendiente el trabajo en las instituciones educativas y las zonas donde todavía hay personas sin inmunizar. La prioridad es llegar a los niños que aún no han recibido la vacuna y evitar que continúe la propagación del sarampión en Arequipa.