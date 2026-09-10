La región de Arequipa sumó nuevos representantes a las diversas disciplinas para la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026. El torneo se disputará del 18 al 25 de septiembre en varias sedes de Lima Metropolitana.

En taekwondo, Laura Arias, Leonor Rojas, Maricyelo Valdivia, Marita Nina, Rosa Rufasto, Alessandro Marquina, Alex Lipa, David Taco, Ernesto León, Ricardo Calderón, Vitaly Corrales y William Arce representarán a la Ciudad Blanca.

En boxeo, Bayron Magaño, Emanuel Puma y Jordan Quiroz serán los representantes de la delegación arequipeña.

Por la disciplina de vóley, tras cuatro jornadas de competencia, el Club Deportivo Izarra se coronó campeón, con un equipo compuesto por Mia Bracamonte, Camila Campos, Daleska Hurtado, Luciana Leyva, Micaela Portocarrero, Peyton Quispe, Daniela Valdivia, Aleyda Vera, Xamira Marín, Valeria Merino, Camila Pumaccjia y Luciee Chávez.

Asimismo, en atletismo, ya quedaron definidos los clasificados en las diferentes pruebas de pista y campo.

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

Cabe mencionar que este evento tendrá a los mejores talentos que serán capacitados por las Federaciones Deportivas Nacionales para iniciar su formación en camino a la alta competencia.

En total participan 18 disciplinas: 11 oficiales (atletismo, fútbol, voleibol, básquetbol, judo, ajedrez, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, levantamiento de pesas y paratletismo) y 7 invitadas que no suman en el medallero general (kickingball, pickleball, tenis de campo, billar, skateboarding, breakdance y dodgeball).