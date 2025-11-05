La Zona Registral N° XII de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) lanzó tres servicios virtuales para garantizar rapidez en los trámites registrales, marcando el comienzo de una etapa de modernización en la institución.

Los nuevos servicios digitales son: “Copia Literal al Toque”, “Síguelo Plus” y “Mireya”. Anunciaron que son herramientas tecnológicas que garantizan mayor rapidez, transparencia y confianza en los trámites registrales.

La presentación se realizó en la ciudad de Arequipa, marcando un hito en la institución al descentralizar la innovación tecnológica por medio de la transformación digital a los ciudadanos

Jefe de la zona registral XII, José Quilcate, “Sunarp pone a diposición el servicio “Mireya”, plataforma digital de seguimiento de expedientes administrativos vinculados a aspectos registrales. Los usuarios harán el seguimiento desde su teléfono celular o computadora. Mientras en “Copia Literal al Toque”, solo necesitas número de la partida y te lleva automáticamente a la información. En “Síguelo Plus” donde podrán ver el estado del título presentado para calificación registral, o tal vez un certificado o publicidad”, señaló.

SERVICIOS DIGITALES

Copia Literal al Toque: servicio automatizado que permite obtener, en cuestión de segundos, un certificado literal de partida registral firmado digitalmente por la Sunarp, con plena validez legal.

Síguelo Plus: versión mejorada del sistema de seguimiento de títulos, que incorpora la visualización de la resolución de prórroga del asiento de presentación cuando corresponda.

Mireya: plataforma que ofrece seguimiento en línea y en tiempo real de expedientes administrativos de duplicidad, reconstrucción, reproducción y títulos archivados.