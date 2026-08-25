Más de 140 escolares del colegio Virgen del Carmen, entre niños de inicial y primaria en el distrito de Paucarpata, no asistieron hoy a clases, debido al riesgo de colapso de una estructura metálica que protege del sol en el patio del plantel.

Los fierros se encuentran inclinados y la malla cedió por el peso, a consecuencia de los vientos registrados el domingo. El peligro fue advertido la mañana del lunes, cuando ingresaron al plantel y encontraron la estructura deteriorada. Para evitar que los estudiantes se acerquen a la zona, se colocó una cinta de seguridad y se restringió el uso del patio.

El director del colegio, Ricardo Flores, explicó que los fierros podrían ceder en cualquier momento. Ante el riesgo, se decidió suspender las labores para hoy, hasta que se garantice la seguridad para los alumnos.

MANTENIMIENTO SIN PRESUPUESTO

El problema no es reciente. Según Flores, en marzo se aprobó una ficha de mantenimiento que contemplaba el cambio de toda la estructura metálica, la malla protectora y los tableros de los juegos de la losa deportiva ubicada en el patio.

Suspenden labores ecolares en colegio Virgen del Carmen porriesgo de colapso de estructura metálica en Arequipa (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Sin embargo, los trabajos no se ejecutaron porque, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad Distrital de Paucarpata, no había presupuesto para atender la intervención.

Ahora, los vientos terminaron por agravar el deterioro y dejaron a los escolares sin uno de los espacios que utilizan durante la jornada educativa.

La oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Paucarpata acudió ayer al colegio para evaluar la situación y tiene previsto regresar hoy para plantear una alternativa de solución. Hasta el momento, la UGEL no ha realizado una inspección en el plantel, según informó el director.

SIN SERVICIO ELÉCTRICO

El problema de la estructura no es la única dificultad que enfrenta la institución educativa. Sandra Barreto, presidenta de la Apafa, informó que el colegio tampoco cuenta con servicio eléctrico debido a desperfectos ocasionados en las instalaciones por los fuertes vientos.

A ello se suma otro riesgo que preocupa a la comunidad educativa: un muro ubicado cerca de la torrentera presenta peligro de colapso, debido al deterioro provocado por las lluvias de años anteriores.

Los padres de familia esperan que las autoridades concluyan hoy las evaluaciones técnicas y determinen qué trabajos deben deben realizarse antes de disponer el retorno de los estudiantes.