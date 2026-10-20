Arequipa tendrá dos representantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Arequipa estará representada por dos jóvenes atletas en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, que se disputarán en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Rocío Andia Arotaipe y Thiago Goyzueta Carnero, ambos de 17 años, se preparan para afrontar este importante desafío internacional en las disciplinas de marcha atlética y carreras con obstáculos.

El entrenador Alfredo Quispe intensifica las sesiones de preparación de ambos deportistas en la pista atlética del estadio Melgar, con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones a la competencia. El trabajo apunta a fortalecer su rendimiento y consolidar la preparación de los representantes del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa.

El arequipeño Thiago Goyzueta competirá en la prueba de 2 mil metros con obstáculos. El joven fondista cuenta con un destacado antecedente internacional, luego de conquistar dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, resultados que alimentan las expectativas sobre su participación en Dakar.

Por su parte, la cusqueña Rocío Andia, quien radica hace diez años en Arequipa, afrontará la prueba de 5 kilómetros marcha. La atleta llega respaldada por importantes títulos en su especialidad: es campeona iberoamericana Sub-20 y campeona sudamericana Sub-18 en los 5 kilómetros marcha.

“Son atletas con mucha proyección. Tienen mucho para dar”, afirmó Alfredo Quispe, entrenador de la Escuela de Corredores y Marchistas de Arequipa.