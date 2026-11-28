El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el domingo 29 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre se registrará un incremento de las temperaturas tanto durante el día como en horas de la noche en la región Arequipa.

NOCHES MÁS CÁLIDAS

Según el aviso n.º 489, en la sierra sur, donde se ubica Arequipa, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 2 °C y 12 °C durante las madrugadas, registrándose valores por encima de lo habitual para esta época del año.

Mientras que en la costa sur se prevén valores entre 16 °C y 20 °C.

Incremento de la temperatura nocturna en la sierra y costa de Arequipa. Foto: Captura.

EXTREMA CALOR DURANTE EL DÍA

En cuanto a las temperaturas máximas, el Senamhi prevé que alcancen entre 14 °C y 31 °C en la sierra sur; además de 24 °C y 34 °C en la costa sur, donde se encuentran las provincias de Camaná, Islay, Caravelí.

La entidad advierte que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará los niveles de radiación ultravioleta (UV), así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Ante ese escenario, INDECI recomendó a la población aplicarse bloqueador si se está expuesto a la radiación solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.