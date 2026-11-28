Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una mujer en la carretera Interoceánica, vía de penetración a Puquio, a la altura del kilómetro 2, en el sector de Cajuca, provincia de Nasca.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Rosario Valentina Chávez, quien perdió la vida tras ser atropellada por lo que se presume sería un volquete. De acuerdo con información preliminar, el conductor de la unidad pesada habría impactado contra la mujer y posteriormente se habría dado a la fuga, dejándola tendida sobre la vía.

Se conoció que Chávez se dedicaba a la comercialización de sandías en el sector de Cajuca, donde desarrollaba su actividad a un costado de la carretera y era conocida por los pobladores de la zona. Precisamente en esa zona aún estaba el cargamento de las frutas que vendía.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional desplegaron un operativo. Luego a la zona llegó el fiscal del Ministerio Público que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

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