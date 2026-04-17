El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) elaborará un Plan Regional de Salud Mental y Prevención del Suicidio, el cual será concluido en un plazo de 30 días calendario con la participación de diversas instituciones vinculadas a la salud pública y la seguridad ciudadana.

Según los acuerdos de la II Sesión Ordinaria del CORESEC Arequipa, realizada el pasado 23 de marzo, se estableció como prioridad regional la elaboración del plan, al considerar que la salud mental es un componente clave para la seguridad ciudadana.

En ese marco, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Oficina de Seguridad Pública y Defensa Nacional, donde se convocó a entidades públicas, privadas y equipos técnicos para iniciar la formulación del plan bajo un enfoque multisectorial.

El plan busca enfrentar el problema del suicidio desde la prevención, mediante acciones coordinadas entre los sectores salud, educación, seguridad y sociedad civil. Entre sus principales objetivos se encuentran:

Implementar estrategias de prevención del suicidio en distintos grupos poblacionales.

Fortalecer los servicios de atención en salud mental.

Capacitar a profesionales y líderes comunitarios en la detección temprana de riesgos.

Establecer protocolos de intervención en situaciones de crisis.

Promover una cultura de bienestar emocional y cuidado de la salud mental.

Los representantes de las diferentes instituciones coincidieron en que la detección oportuna de señales de alerta y la generación de espacios de contención emocional son claves para reducir riesgos y salvar vidas.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de romper el estigma en torno a los problemas de salud mental y fomentar una mayor apertura al diálogo y la búsqueda de ayuda.