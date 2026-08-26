Los distritos de Cerro Colorado, Yura, Cayma, Miraflores, Paucarpata y Mariano Melgar concentran las zonas que requieren mayor atención ante la próxima temporada de lluvias en Arequipa.

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha puesto estos sectores bajo vigilancia debido a sus condiciones geográficas y a la presencia de cauces que pueden activarse durante precipitaciones intensas.

El subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPA, José Luis Barrezueta, explicó que el principal riesgo, se origina en las partes altas, donde el agua inicia su descenso hacia zonas urbanas. El problema se vuelve mayor por la acumulación de basura, desmontes y escombros arrojados por personas.

SITUACIÓN DE DISTRITOS

Cerro Colorado presenta una condición especialmente compleja porque recibe varios cauces provenientes de las partes altas. Barrezueta mencionó las quebradas Gamarra, Los Tucos y Chullo, cuyos recorridos conducen el agua hacia sectores inferiores llegando hasta otros distritos como Cayma y Yanahuara.

En Yura y Cayma, el riesgo está marcado por su ubicación en sectores próximos a las laderas del Chachani y por la presencia de quebradas que descienden desde las zonas altas.En Yura existen incluso evaluaciones específicas de riesgo ante lluvias intensas en la torrentera del kilómetro 17 y en sectores como El Altiplano y PROFAM. Además, estudios geológicos advierten que las quebradas que descienden del Chachani pueden activarse y transportar material durante episodios de lluvias intensas.

Una situación similar se presenta en Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata, donde las torrenteras atraviesan sectores urbanos y pueden transportar agua y material desde las zonas altas. Estos distritos fueron incluidos por INGEMMET entre las áreas evaluadas tras las lluvias, junto con quebradas como Chullo y Los Incas, debido a la ocurrencia de peligros geológicos asociados a precipitaciones.

En Paucarpata, además, la exposición está relacionada con cauces naturales y sectores próximos a torrenteras, mientras que en Mariano Melgar y Miraflores existen áreas urbanizadas próximas a estos recorridos. Por ello, el riesgo no depende únicamente de cuánto llueva, sino también de si los cauces mantienen su capacidad para conducir el agua sin encontrar obstáculos.

Barrezueta remarcó que las quebradas y torrenteras no funcionan de manera aislada. El agua que se acumula o desciende en un sector puede continuar su recorrido hacia otra zona, por lo que una intervención incompleta en las partes altas puede terminar trasladando el problema hacia las áreas bajas.Plan.

Por esa razón, cada municipalidad distrital debe elaborar su propio plan para la temporada de lluvias. Estos documentos deben establecer las zonas prioritarias, las medidas de mitigación y el presupuesto que será destinado a las intervenciones. La MPA, por su parte, mantiene la coordinación con los municipios para identificar los puntos que requieren atención.

En paralelo, la comuna provincial prepara la intervención de ocho quebradas, torrenteras y puntos críticos: San Lázaro, Bajo Puente Grau, Los Incas, Polanco, Venezuela, Metropolitana, Puente San Martín y Tingo.