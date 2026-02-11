El distrito de Toro permanece sin servicio de energía eléctrica desde el jueves pasado, luego de que una descarga eléctrica dañó los equipos del sistema. Tras una semana de espera, recién hoy los técnicos de la empresa Seal llegaron a la zona para iniciar los trabajos de reparación, por lo que se espera que el servicio se restablezca en las próximas horas.

El alcalde distrital, Jonathan Álvaro, informó que la demora en la atención se debió a la falta de transitabilidad por derrumbes en las trochas carrozables. Los técnicos caminaron varios tramos para llegar al distrito, donde la vía fue rehabilitada de manera provisional con trabajos manuales de pico y pala.

Sin servicio eléctrico y pueblos aislados por bloqueos en vías del distrito de Toro (Foto: Municipalidad de Toro)

La falta de energía eléctrica generó serias consecuencias, debido a que los dos centros de salud del distrito se malogran medicamentos que requieren cadena de frío, debido a la falta de refrigeración.

Asimismo, la emergencia del distrito se agrava con el aislamiento de cinco anexos: Chaucalla, Huachuy, Llallihua, Caspi y Cupe desde diciembre del año pasado y el 12 de enero, a causa del ingreso de huaicos y la activación de quebradas.

Trochas carrozables son inaccesibles en los anexos de los distritos de Toto (Foto: Municipalidad de Toro)

En el caso de Chaucalla, el alcalde recordó que en diciembre de 2025 se incendió el puente artesanal de madera que permitía el cruce del río. Pese a que hace dos años se solicitó la instalación de un puente modular ante Provías, el proyecto no se concretó porque el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no firmó el convenio correspondiente. Si bien este año el puente fue adjudicado nuevamente, su instalación aún depende de la firma del gobernador regional.

A la fecha, los pobladores utilizan un endarivel para cruzar el río, pero el incremento del caudal por las lluvias pone en riesgo de los comuneros.

A ello se suma la falta de acceso al agua potable en Chaucalla y el caserío de Sipia, debido a la rotura de tuberías desde el 12 de enero. Los aproximadamente 150 pobladores se abastecen con agua de lluvia o la trasladan desde el río, para luego someterla a un proceso artesanal de sedimentación antes de su consumo.

El alcalde denunció que, pese a la presentación de fichas de emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) aún no atendió el pedido de apoyo con agua de mesa, baldes y plásticos del almacén adelantado. Según explicó, la entidad habría solicitado que primero debe realizar una verificación en campo y un padrón de afectados, lo que retrasaría aún más la ayuda humanitaria.

La autoridad local indicó que el distrito requiere con urgencia agua potable, frazadas, tachos de almacenamiento, picos y otros implementos para atender la emergencia a causa de las intensas lluvias.

