Tras los deslizamientos y bloqueos constantes registrados en la Panamericana Sur por la acumulación de arena arrastrada por los vientos, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) prevé iniciar entre el 11 y 12 de noviembre los trabajos de mejoramiento de la vía alterna antigua, en el tramo de Atico-Ocoña.

El gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco, informó que se dispondrá de maquinaria pesada y cisternas para ejecutar las labores, cuyo plazo estimado es de 50 a 60 días.

Sin embargo, los deslizamientos de rocas son más constantes y la situación se podría agravar mientras se registren lloviznas o lluvias de mayor intensidad a consecuencia del fenómeno El Niño.

La intervención contempla ensanchar la carretera hasta un mínimo de 8,5 metros y reducir las pendientes para permitir el tránsito en doble sentido, incluidos los vehículos pesados.