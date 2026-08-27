Una joven de 23 años estuvo a punto de perder la pierna izquierda debido a un agresivo tumor óseo, pero una compleja cirugía realizada en el Hospital Regional Honorio Delgado permitió evitar la amputación y reemplazar parte de los huesos afectados mediante una megaprótesis.

La paciente, estudiante de obstetricia y procedente de Tacna, llegó al Servicio de Ortopedia y Traumatología después de haber sido operada en 2023 sin obtener los resultados esperados. Los nuevos estudios determinaron que la enfermedad había avanzado y comprometido una parte importante de la pierna.

El tumor de células gigantes había destruido aproximadamente 13 centímetros de la tibia proximal, además de infiltrarse en músculos cercanos y el tendón rotuliano. Esta afectación le provocaba un intenso dolor y le impedía caminar, por lo que tuvo que utilizar una silla de ruedas y suspender sus estudios.

Ante la gravedad del caso, los especialistas realizaron una intervención para retirar la parte del hueso destruida y colocar una megaprótesis, dispositivo que permitió reemplazar el segmento afectado de la tibia y parte del fémur.

La cirugía también incluyó procedimientos destinados a recuperar el movimiento de la pierna. De esta manera, se evitó recurrir a la amputación, una alternativa que puede ser necesaria en casos avanzados en los que el tumor compromete de manera extensa el hueso y los tejidos cercanos.

Se trata de la primera intervención de este tipo realizada en el Hospital Regional Honorio Delgado, según la información del Servicio de Ortopedia y Traumatología.

El tumor de células gigantes es una enfermedad ósea agresiva que puede destruir el hueso y extenderse hacia estructuras cercanas, como músculos y tendones. Suele presentarse con mayor frecuencia en adultos jóvenes, alrededor de los 20 años, y su tratamiento depende de la extensión y avance de la lesión, pudiendo requerir cirugía.

En este caso, la intervención permitió conservar la extremidad de la joven y abre la posibilidad de que pueda recuperar progresivamente su movilidad y retomar sus actividades, entre ellas sus estudios de obstetricia.