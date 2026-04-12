El cuerpo sin vida de un varón, de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrado la madrugada de hoy, día de las elecciones generales, en circunstancias aún no esclarecidas, extrañamente en el exterior de la comisaría de Zamácola, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver yacía sobre la vereda, detrás de un patrullero estacionado a la altura de la puerta de ingreso de la dependencia policial. Fueron los propios efectivos quienes se percataron del hecho alrededor de las 4:00 de la madrugada.

Al no portar documentos de identidad, el hombre no pudo ser identificado en el lugar. Horas después, antes de las 7:00 a. m., el cuerpo fue trasladado a la morgue de Arequipa para las diligencias correspondientes y su posterior identificación.

Según se informó, el fallecido vestía un polo azul, pantalón jean de color plomo y zapatillas negras.

Las causas de la muerte serán determinadas mediante la necropsia de ley. En tanto, especialistas y el Ministerio Público, iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si existen responsabilidades.