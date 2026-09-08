Esta mañana, una estudiante universitaria resultó herida tras lanzarse de un taxi en movimiento, cerca del Óvalo de la Cultura, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, al pensar que el conductor pretendía secuestrarla por cambiar de ruta.

La joven había solicitado el servicio de taxi por aplicativo para trasladarse desde su vivienda en la urbanización Aurora, en el Cercado, hacia el campus de la Universidad San Martín en la Av. La Cultura, en Bustamante y Rivero.

El recorrido fue el habitual por la Av. Dolores hasta que llegó al intercambio vial de la Cultura donde había una gran congestión vehicular por lo que el conductor decidió optar por otra ruta y dirigirse hacia la vía auxiliar que permite ingresar al zanjón para ingresar a la Av. Prolongación Avelino Cáceres y llegar así a la Universidad. El cambio de ruta le pareció extraño a la joven de 21 años y decidió preguntarle hacia donde se dirigían.

Al no tener respuesta del chofer la joven se asustó y al pensar que presuntamente su vida corría peligro, abrió la puerta y se lanzó del taxi cuando la unidad todavía estaba en movimiento por la vía auxiliar.

Arequipa: Universitaria se lanzó de taxi en movimiento por temor a ser secuestrada (Foto: GEC)

El conductor detuvo inmediatamente el automóvil y, según la información recogida en el lugar, no huyó ni abandonó a la estudiante. Permaneció en la zona y se dio aviso al Serenazgo. Al lugar también se trasladó personal policial de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero así como personal del Samu que atendieron a la joven y la trasladaron hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza donde la atendieron de las lesiones sufridas producto de la caída.

Cabe señalar que el chofer fue intervenido y trasladado a la comisaría de Bustamante y Rivero para dar su declaración de lo ocurrido. Los padres de la joven universitaria acudieron al hospital para asistir la atención de la herida.