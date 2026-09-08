La Capital Histórica del Perú, reúne al país para construir un futuro sostenible. Desde el corazón del Tahuantinsuyo, se demandó una nueva agenda nacional para fortalecer las Áreas de Conservación Regional (ACR) y consolidar una política de conservación que coloque en el centro a las comunidades, las fuentes de agua, la biodiversidad y las oportunidades de desarrollo para las familias del país.

En el acto de inauguración del III Congreso Nacional de las Áreas de Conservación Regional del Perú, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, sostuvo que la conservación no puede reducirse a mapas o hectáreas, porque detrás de cada territorio protegido existen comunidades, bosques, ecosistemas, fuentes de agua, actividades productivas y familias que requieren mejores oportunidades. “Las regiones hemos asumido el papel decisivo de la protección del patrimonio natural del Perú”, precisó al tiempo de destacar que el país cuenta con 39 Áreas de Conservación Regional administradas por 21 gobiernos regionales, con una extensión aproximada de cuatro millones de hectáreas.

Asimismo, destacó el compromiso con la conservación y señaló que la presente gestión ha destinado más de 100 millones de soles para acciones vinculadas con la protección de la vida y del patrimonio natural, con una referencia simbólica a los 34 millones de árboles que forman parte de este esfuerzo. “No se trata de quién gobierna, se trata de cómo caminamos todos juntos para lograr objetivos en común”, expresó Werner Salcedo, al convocar a las autoridades, comunidades, instituciones públicas y organizaciones de conservación a establecer acuerdos concretos.

En esa línea, propuso que el III Congreso de Áreas de Conservación Regional marque un punto de partida para una agenda nacional que permita mejorar la gestión territorial, fortalecer la sostenibilidad financiera y consolidar la participación de las comunidades. Cabe indicar, que el importante encuentro reunirá a especialistas, autoridades y gestores de más de 20 regiones del país, con el propósito de fortalecer las políticas de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Cusco cuenta con cinco ACR: Choquequirao, Ausangate, Tres Cañones, Chuyapi Urusayhua y Q’eros-Kosñipata. Estos territorios protegen bosques, nevados, fuentes de agua y una extraordinaria diversidad de flora y fauna, además de especies emblemáticas como la puya de Raimondi y diversas variedades de orquídeas. El III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, incluye conferencias magistrales, paneles académicos, ruedas de articulación institucional, una feria nacional de ACR, experiencias inmersivas de realidad virtual, entre otras actividades.