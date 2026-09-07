El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, reinició oficialmente el ingreso de visitantes a las rutas 1, 2 y 3 de la Red de Caminos Inca con destino a Machu Picchu, luego de culminar importantes trabajos de mantenimiento y conservación. El reinicio de los recorridos contó con la participación de visitantes nacionales y extranjeros procedentes de Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Canadá, España, Colombia, Australia, México, Alemania, Rusia, Polonia y Chile, quienes emprendieron su caminata por esta ruta ancestral.

En esta reapertura, ingresaron 25 grupos organizados, conformados por 136 turistas extranjeros, 3 niños extranjeros, 25 guías oficiales de turismo y 240 personas de apoyo (porteadores), quienes iniciaron su recorrido desde el sector de Piscacucho, ubicado en el kilómetro 82, tradicional punto de partida de la ruta hacia Machu Picchu.

El reinicio de las actividades turísticas fue posible tras la culminación de diversos trabajos ejecutados en distintos sectores de la Red de Caminos Inca. Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción y mantenimiento de muros de contención de plataformas del camino, muros de encauzamiento y defensa ribereña, descolmatación del riachuelo de Llulluchapampa, habilitación de sistemas de drenaje de aguas pluviales y desquinche de rocas en los sectores de Unkawayqo y Falsopaso, en el abra Warmiwañusqa.

Asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación de campamentos y áreas de descanso y rehabilitación de las captaciones de agua para los servicios higiénicos en los sectores de Ayapata, Llulluchapampa y Paqaymayo Alto. Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y permanencia de los visitantes.

Los turistas manifestaron su satisfacción por ser parte del reinicio de los recorridos y destacaron las condiciones de seguridad y conservación implementadas para recibir a quienes llegan de diferentes partes del mundo y del país.