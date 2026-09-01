El 1 de septiembre de 1925, una hazaña sin precedentes marcó la historia de la aviación en el Perú. El piloto Alejandro Velasco Astete se convirtió en el primer aviador peruano en volar desde Lima hasta Cusco, una travesía que desafió las barreras tecnológicas y geográficas de su tiempo.

Partiendo desde Lima, Velasco Astete sobrevoló los Andes en un avión de fabricación italiana, un Ansaldo SVA. Esta aeronave, conocida por su robustez y eficiencia, fue la aliada perfecta para el audaz piloto que se enfrentó a vientos fuertes y a la compleja geografía de la sierra peruana.

El vuelo, que duró aproximadamente 4 horas y 30 minutos, fue un hito no solo para Cusco, sino para toda la nación. Esta travesía demostró que la comunicación aérea entre la capital y una de las ciudades más importantes del país era posible, sentando un precedente para el desarrollo de la aviación comercial en el Perú.

SU HISTORIA

Alejandro Velasco Astete, nacido en Cusco en 1897, fue un pionero de la aviación peruana. Desde joven mostró un interés apasionado por el vuelo, lo que lo llevó a formarse en la Escuela de Aviación de Bellavista. Su determinación y habilidades lo convirtieron en una figura emblemática, inspirando a generaciones futuras de aviadores.

A su llegada a Cusco, fue recibido como un héroe. La población local, conmovida por su valentía y pericia, celebró su llegada en una ceremonia que quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Este evento no solo fue un logro personal para Velasco Astete, sino un motivo de orgullo nacional.

El histórico vuelo de Velasco Astete no solo conectó físicamente a dos importantes ciudades peruanas, sino que también simbolizó el avance tecnológico y el progreso social de la época. La proeza del cusqueño inspiró el desarrollo de nuevas rutas aéreas, facilitando el transporte y el comercio en todo el país.

Lamentablemente, Velasco Astete falleció solo un año después, en 1926, durante un accidente aéreo en Puno. Sin embargo, su legado perdura. En su honor, el aeropuerto internacional de Cusco lleva su nombre, recordando su contribución invaluable a la aviación peruana y su espíritu pionero.

DATOS:

- Hay una ligera consudión en cuanto al arribo del avión de Velasco Astete a Cusco, entre el 31 de agosto y el 1 de setiembre, los historiadores coinciden en que esta última fecha es la más acertada.

- El aviador cusqueño estudió en el colegio Ciencias de Cusco, por ello alusmnos de esta institución participan siempre en los homenajes que le rinden.

- El Ansaldo SVA que pilotaba Velasco Astete era un caza de guerra modificado con más tanques de combustible de lo habitual, fue bautizado como ‘Cusco’.