Autoridades de Cusco detectaron a una ciudadana de nacionalidad ugandesa que realizaba actividades propias del guiado turístico sin contar con la acreditación ni autorización correspondiente.

La intervención se produjo durante un operativo multisectorial realizado en el sector Intihuatana–Hidroeléctrica, uno de los accesos amazónicos hacia Machu Picchu.

Gercetur inició procedimiento sancionador

Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) del Cusco, la mujer se encontraba a cargo de un grupo de turistas al momento de la fiscalización.

Tras verificar que no tenía la condición de guía oficial de turismo, la entidad inició un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) conforme a la normativa vigente.

La acción de control tuvo como objetivo verificar que los servicios ofrecidos en esta ruta turística sean prestados por operadores y profesionales formalmente autorizados.

Operativo reunió a varias instituciones

La fiscalización se desarrolló de manera conjunta con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

Las entidades centraron sus acciones en revisar la situación de guías oficiales y vehículos de transporte turístico que operan en este corredor hacia Machu Picchu.

Retiran placa a bus turístico sin autorización

Durante el mismo operativo, las autoridades detectaron un bus de transporte turístico que circulaba sin la autorización correspondiente.

Como medida correctiva, se dispuso el retiro de su placa de rodaje, de acuerdo con las competencias de las instituciones que participaron en la intervención.

Las autoridades no informaron en el reporte inicial si el vehículo recibió además una sanción económica o si quedó inmovilizado.

Veinte guías sí cumplían con requisitos

La fiscalización también permitió verificar que 20 guías oficiales de turismo, pertenecientes a distintas agencias de viajes, portaban de manera visible sus carnés de identificación vigentes.

La Gercetur destacó este cumplimiento como parte de las condiciones necesarias para garantizar servicios turísticos formales y seguros.

La entidad regional indicó que continuará realizando operativos multisectoriales para prevenir el ejercicio informal del guiado turístico en Cusco.