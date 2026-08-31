Los coordinadores distritales y de centros poblados de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco se vienen desplazando hacia sus respectivas zonas designadas en las provincias de Cusco, Anta y Paruro, con el objetivo de acercar información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a la ciudadanía, especialmente a las localidades más alejadas.

Los coordinadores representan al jefe de la ODPE Cusco, Wilson Chirinos, en sus respectivas jurisdicciones y cumplen funciones de enlace con autoridades locales, líderes comunales, directores de instituciones educativas y representantes de organizaciones sociales. Asimismo, apoyan en las actividades de capacitación de los actores electorales y realizan el seguimiento de las acciones previstas para el adecuado desarrollo del proceso electoral.

La ODPE Cusco tiene bajo su jurisdicción 26 distritos y 9 centros poblados, distribuidos entre las provincias de Cusco, Anta y Paruro. En la provincia de Cusco se encuentran 8 distritos; en Anta, 9 distritos y 2 centros poblados; mientras que en Paruro se encuentran 9 distritos y 7 centros poblados.

Este despliegue territorial permitirá mantener una coordinación permanente con las autoridades y representantes de las localidades, además de facilitar que la información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llegue oportunamente a los ciudadanos de las diferentes jurisdicciones que forman parte del ámbito de Cusco.

Para la jornada electoral del 4 de octubre, se prevé la instalación de 1 547 mesas de sufragio en 166 locales de votación, donde serán atendidos 456 211 electores de las provincias de Cusco, Anta y Paruro.

Entre los distritos con mayor cantidad de mesas de sufragio se encuentra Cusco, donde se instalarán 330 mesas para atender a 98 819 electores. En San Sebastián se instalarán 261 mesas para atender a 77 826 electores, mientras que en el distrito de Santiago se instalarán 258 mesas para atender a 76 637 electores.

El trabajo de los coordinadores distritales y de centros poblados contribuirá al desarrollo de las actividades electorales en cada jurisdicción y permitirá fortalecer la presencia de la ODPE Cusco en las localidades comprendidas dentro de su ámbito de responsabilidad.