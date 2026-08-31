Cusco busca dar un nuevo salto en la diversificación de su oferta turística y posicionarse como uno de los principales destinos de turismo ‘Mice’ en el país. En este marco, se presentó el ‘Catálogo de Venues Históricos Mice de Cusco’, una herramienta especializada que reúne 20 espacios patrimoniales, culturales y modernos con potencial para albergar congresos, convenciones, reuniones corporativas, viajes de incentivo, cenas de gala y eventos institucionales de alcance nacional e internacional.

La iniciativa parte de una ventaja competitiva única: Cusco puede ofrecer infraestructura para eventos de alto nivel integrada a escenarios históricos y culturales auténticos. El catálogo permitirá mostrar de manera organizada y profesional esta oferta a organizadores de eventos, empresas y operadores especializados, articulando patrimonio, gastronomía, cultura, artesanía, naturaleza y experiencias turísticas en una propuesta capaz de diferenciar al destino frente a otros mercados.

Durante la presentación a cargo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó que el trabajo articulado que hoy se consolida con este catálogo representa una oportunidad para mostrar al mundo que Cusco cuenta con los recursos, escenarios y capacidades necesarias para desarrollar eventos ‘Mice’. Señaló que este segmento puede contribuir a generar mayor movimiento económico, nuevas oportunidades laborales y beneficios para diversos sectores de la región, resaltando la necesidad de continuar fortaleciendo la participación del sector privado y de toda la cadena turística.

El turismo ‘Mice’ representa una oportunidad estratégica para incrementar el gasto turístico, ampliar la permanencia de los visitantes y reducir la estacionalidad, además de dinamizar una amplia cadena de servicios. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, transporte, gastronomía, artesanía, empresas de producción de eventos, tecnología y proveedores especializados pueden convertirse en beneficiarios directos de la llegada de congresos y grandes eventos a la región.

Con esta iniciativa, Cusco busca pasar de ser reconocido únicamente como un destino turístico para visitar a consolidarse también como un destino para reunirse, hacer negocios, generar conocimiento y crear oportunidades. El desafío será convertir el catálogo en una herramienta activa de promoción y comercialización internacional, fortaleciendo la articulación público-privada y posicionando al patrimonio cusqueño como un escenario de clase mundial para el desarrollo de esta clase de turismo.