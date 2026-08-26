El 1 de setiembre iniciarán las pruebas integrales del Hospital Antonio Lorena del Cusco con las cargas eléctricas adecuadas para comprobar el funcionamiento conjunto de sus instalaciones, sistemas y equipamiento médico. Para efectuar dicho proceso, el ‘Hospital de los pobres’ requiere un suministro eléctrico continuo de 3.1 megavatios (MW), que permita operar los equipos de alta tecnología sin interrupciones.

En ese marco, en reunión del Gobierno Regional Cusco, con participación del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la Dirección del Hospital Antonio Lorena, Electro Sur Este (Else) y el Consorcio SRT, se acordó también destrabar los últimos requerimientos que permitirán la puesta en funcionamiento del Hospital Lorena con transparencia, coordinación institucional y responsabilidades claras, sin espacio para nuevas demoras que perjudiquen a la población.

Cabe indicar que, respecto al suministro eléctrico, esta medida permitirá avanzar hacia la comprobación del funcionamiento de los 19 500 equipos y cerca de 10 000 accesorios, desde sistemas especializados hasta instalaciones básicas de agua y energía. Por su parte, el Gobierno Regional asumió el compromiso de formalizar la solicitud correspondiente y mantener la articulación con Electro Sur Este para asegurar las condiciones técnicas necesarias.

Otro punto pendiente corresponde a la Municipalidad Distrital de Santiago. Según se dijo, durante la reunión, desde el 20 de junio permanecen pendientes dos documentos relacionados con el ITSE y la conformidad de la obra. Ante esta situación, la autoridad cusqueña ofreció el respaldo técnico del Gobierno Regional para contribuir a resolver cualquier dificultad que impida la entrega de estos documentos.

“La salud de los cusqueños no puede esperar por trámites que pueden resolverse con voluntad y coordinación. El funcionamiento del hospital también demanda recursos humanos especializados. En esa línea, identificó dos unidades prestadoras de servicios que aún requieren especialistas y personal. La máxima autoridad de la región anunció gestiones ante el Ministerio de Salud para conseguir los recursos necesarios y garantizar que la puesta en marcha del establecimiento no quede limitada por falta de presupuesto para contratar profesionales”, citó el gobernador regional, Werner Salcedo.

El cronograma establece como fecha límite el 8 de noviembre para la entrega de la obra al Pronis. Posteriormente, se contempla un plazo de tres días para la transferencia al Gobierno Regional Cusco, previa conformidad correspondiente. Del mismo modo, como parte de las acciones previas a la puesta en funcionamiento, el Gobierno Regional prevé que el personal se incorpore progresivamente a las instalaciones para familiarizarse con los ambientes y equipos que tendrá a su cargo.

DATO:

- En la reunión también se explicó que la ampliación del plazo está vinculada al impacto generado por la falta de pagos durante siete meses en el 2025, que afectó la continuidad de proveedores y obligó a reducir el ritmo de los trabajos, pese a ello la obra no se paralizó. Asimismo, se informó que el Hospital Antonio Lorena obtuvo oficialmente la certificación Leed, convirtiéndose en el primer hospital del país en contar con esta certificación.