Preocupación en Cusco, luego que la Policía confirmara que las cabezas halladas dentro de bolsas de plástico pertenecen a canes. Restos que fueron arrojados por desconocidos en una zona alejada de la Ciudad Imperial.

La mañana del último martes, el coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Cusco, confirmó lo que muchos temían. Los restos hallados un día antes en el distrito de San Jerónimo sí son de canes.

“Se ha encontrado una gran cantidad de cabezas de perro, es preocupante por la cantidad, estamos recabando la información para establecer qué personas dejaron estas cabezas aprovechando que es un lugar abandonado (...) Habría un vehículo Station Wagon que a determinadas horas hace la misma actividad, se ha dispuesto que la Policía haga rondas, por ser un lugar alejado no se cuenta con cámaras de vigilancia”, refirió.

También citó que no descartan el comercio ilegal de carne no apta para el consumo humano en distintas partes de Cusco: “No lo descartamos por la cantidad de cabezas de perro que se han hallado, por eso se coordina con el municipio y la Fiscalía, estamos buscando a los responsables, solicitamos a la ciudadanía denunciar cualquier hecho sospechoso”.

COMPORTAMIENTO SISTEMÁTICO

El último lunes, pobladores de las asociaciones pro vivienda: Villa Rinconada y Altiva Canas, alertados por el fétido olor que emanaban unas bolsas decidieron acercarse a un descampado local, descubriendo varias bolsas conteniendo decenas de cabezas de can.

“Acá viene la gente y bota esta clase de restos, esto no es de ahora, y como hay huesos, vienen otros perros y rompen las bolsas y sacan el contenido, exigimos a las autoridades que hagan algo al respecto”, señaló una vecina que subió un vídeo bastante explícito a sus redes sociales.

A propósito de la denuncia, Miguel Atausupa, gerente de Medio Ambiente de la municipalidad de Cusco, tampoco descartó que la carne de estos canes venga siendo comercializada en Cusco y señaló que sostendrán una reunión de emergencia con la Policía y Fiscalía, además de otros entes responsables de estos casos en la ciudad.

“Estas cosas no deben de darse, esta carne podría estar siendo usada para el consumo humano y es lo que tenemos que resolver inmediatamente y tener respuestas claras. Vamos a convocar a una reunión con los gobiernos locales con el Colegio de Médicos Veterinarios y la Policía sobre este tema. Hay una ley sobre el maltrato animal y debemos incidir que los gobiernos locales puedan aplicar esta sanción”, refirió.

En tanto, vecinos de la zona acusan un accionar sistemático por parte de desconocidos, quienes llegarían hasta la zona a altas horas de la noche y lanzarían estos desperdicios desde un vehículo color blanco, la Policía ya se halla realizando las diligencias del caso.