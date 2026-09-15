El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes, durante una sesión del Consejo de Ministros, un subsidio temporal dirigido a los mototaxistas que utilizan gasolina regular. El beneficio sería equivalente a unos S/2 por galón, con un tope de S/100 mensuales por beneficiario.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, Cuba explicó que la medida tiene como objetivo integrar a los mototaxis a los sistemas de transporte masivo en ciudades como Iquitos, donde este tipo de vehículo tiene una presencia importante.

Consultado sobre el retorno de los subsidios y su impacto en las finanzas públicas, el ministro precisó que las ayudas focalizadas para el sector transporte tendrán una vigencia de tres meses y representarán un costo total de S/100 millones.

El titular del MEF defendió este mecanismo frente a los subsidios generalizados implementados en años anteriores. Al respecto, señaló que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles representó un costo cercano a S/5.000 millones y que el Estado aún mantiene una deuda de aproximadamente S/1.000 millones con las empresas participantes.

Cuba también adelantó que esta semana se presentarán oficialmente las cuatro comisiones presidenciales encargadas de promover reformas en materia económica.

Las cuatro comisiones tendrán como ejes de trabajo la formalización laboral, el fortalecimiento de los mercados financieros, la eficiencia de la inversión pública y la reducción del incumplimiento en el pago del IGV y del Impuesto a la Renta.

La comisión encargada de los mercados financieros plantearía medidas para facilitar que las empresas accedan a créditos con plazos más extensos y menores tasas de interés. En tanto, otra comisión analizaría modificaciones al sistema de inversión pública para optimizar el uso de los recursos destinados a la ejecución de obras.

En materia laboral, Cuba sostuvo que el Perú tiene potencial para reducir la informalidad de alrededor del 70 % al 50 %, porcentaje cercano al promedio de la región. Sin embargo, no especificó en qué plazo se alcanzaría esa meta ni detalló las medidas que permitirían concretarla.

Durante su exposición, Cuba también confirmó que el Gobierno propone trasladar a los lunes los feriados que actualmente se celebran entre semana. La medida entraría en vigencia en 2027 y tendría como objetivo reducir las interrupciones en la actividad productiva.

Precisó que la propuesta no contemplaría el traslado de feriados como Año Nuevo, Navidad y Fiestas Patrias. Asimismo, señaló que un eventual beneficio para el sector turismo sería una consecuencia adicional de la medida y no su principal finalidad.

El ministro señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un crecimiento de 3,4 % para la economía peruana durante 2026, pese al impacto que podría generar el fenómeno de El Niño. En ese sentido, estimó una expansión de alrededor del 4 % para los próximos años.

El ministro advirtió que un eventual fenómeno de El Niño de mayor intensidad de la prevista podría afectar el crecimiento económico durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Entre otros factores de riesgo, mencionó un posible incremento del precio internacional del petróleo, el alza de las tasas de interés de los principales bancos centrales y el impacto de la inseguridad ciudadana en las empresas de menor tamaño.