El exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, estima qu e el 95% de la actividad agropecuaria en el sur del país es familiar y que con un Niño Global sería severamente afectada. En diálogo con Correo dijo que habría una mayor afectación entre los camélidos por falta de agua y alimentos.

¿Qué tanto impactará El Niño a la agricultura familiar?

Es difícil estimar porque se dice que será un Niño fuerte, pero ya hay un efecto del excesivo calor sobre la agricultura. En el norte el mango no ha tenido floración por falta de frío. Pero en los números que estoy viendo sobre exportaciones no se ha sentido gran impacto. En agricultura familiar el problema se siente cuando se interrumpen las vías por huaicos o inundaciones y no se puede sacar la producción y, como son perecibles, se malogran, se pierden cosechas, y los precios suben. El impacto dependerá de qué tan ágil sea el gobierno para prepararse para atender la emergencia.

Me refería a los productos que van a las mesas ...

Las frutas de exportación son las que más necesitan frío para cuajar, pero no así los frijoles, arroz, maíz, que no se han complicado aún por el exceso de calor. Pero, hacia finales de año, cuando se presenten fuertes lluvias y severas sequías en la zona andina, entonces sí será afectada. El golpe más fuerte será en la ganadería, porque sin agua y sin pastos, los camélidos sudamericanos sufren más. En Puno tenemos casi 3.2 millones de cabezas de camélidos sudamericanos, puede ser una de las zonas más afectadas por sequías. Este es un punto muy crítico que debe atenderse. Se habla mucho del norte, pero no miramos el sur, donde tenemos cebadas, maíz amiláceo, quinua y mucha papa.

¿Un estimado de cuánto caería la producción?

El promedio de crecimiento de la agricultura en los últimos 10 años tuvo unos bajones de más o menos de 3 y 3.5%. Si tenemos un impacto grande sobre la agricultura familiar, creo que la caída podría ser de 2%, o un poco más. Incluso el Banco Central de Reserva anuncia que podría tener una caída importante de la producción. Hace un ajuste al crecimiento de casi 1 punto del PBI sobre la proyección anterior y mucho de este ajuste es agro. Este año se va a sentir un poco, ya no se crecerá 3.5% o 4%, será más o menos 3%. Pero en 2027 habría que ver si las sequías se agudizan. Si hay poca producción, hay un problema de oferta y suben los precios. Si no se toman medidas oportunas, el problema se agudizará. No puedo adelantarle mucho porque los pronósticos se refieren mucho al agua, pero no a la sequía. En 1983 y 1997, El Niño fue global y generó sequías. El capital, la base de la agricultura familiar en el sur es la ganadería, que les da mayores ingresos.

¿Hay tiempo para hacer trabajos de prevención?

En el 2015 me tocó preparar el país para hacer frente a El Niño que vino con lluvia en el norte y sequía en el sur. Se debe juntar agua en reservorios pequeños porque aún hay algo de agua. Los grandes reservorios del sur están con agua, habría que empezar a racionar, eventualmente perforar pozos artesianos, aún hay tiempo para hacerlo, pero hay que correr. También comprar alimento desde ahora de zonas que producen chala o alfalfa, llevar a zonas donde podría ser más acentuada la sequía, lo debería hacer el Ministerio de Desarrollo Agrario. Hay que asegurar alimentos para el ganado. También hay que activar el seguro catastrófico, cómo se va a programar para el 2027, este seguro es poco (entre 500 y 1000 soles) por hectárea. También podría haber créditos blandos, bonos, como hubo en otros momentos. Habría que ir calculando y separando recursos del Fondo de Contingencia para atender la agricultura familiar. En el sur, especialmente los Andes, el 95% es agricultura familiar.

¿El sur, que es la zona del país más crítica del gobierno, debe ser también tomado en cuenta ahora que se viene El Niño Global?

No estoy seguro que se hayan abierto estos temas hacia esa zona. Creo que se han concentrado mucho más en el norte. Creo que habría que mirar hacia el sur. Un llamado, quizás, sería empezar también a trabajar en el sur de forma urgente o, en todo caso, comunicar qué acciones se están tomando para prevenir una posible sequía.

DATOS

2% haría caer la agricultura familiar al agro por sequía.

3.2 millones de cabezas de camélidos hay en el sur.

Juan Manuel Benites

Ex ministro de Agricultura y Riego

Presidente ejecutivo del Instituto Crecer

Economista de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Católica de Chile

Experto en temas de inversión pública y privada y desarrollo rural.

Director de Proyecta Consultoría.

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