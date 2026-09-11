La novena fecha del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo el clásico entre Alianza Lima y Universitario, que se disputará este sábado 12 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

El Alianza Lima vs. Universitario se disputará desde las 8:00 p. m. (hora peruana). El clásico será transmitido en vivo por L1 Max y L1 Play.

El conjunto crema llega como segundo de la tabla con 17 puntos, mientras que los blanquiazules suman 13 unidades y buscan recuperar terreno en el campeonato.

Universitario atraviesa una buena campaña y tratará de acercarse al líder Deportivo Garcilaso, que acumula 19 puntos.

Para el clásico, el técnico argentino Héctor Cúper podría contar con el regreso del capitán Aldo Corzo y Jorge Murrugarra, además de la posible convocatoria del delantero Edison Flores.

Alianza Lima, por su parte, intentará dejar atrás su irregular desempeño en el Clausura.

El equipo íntimo ocupa la mitad de la clasificación con 13 puntos, aunque llega con el antecedente de haber conquistado el Torneo Apertura.

El historial reciente favorece ampliamente a Universitario. En los últimos ocho enfrentamientos entre ambos equipos, los cremas consiguieron tres victorias y cinco empates, sin derrotas.

La última victoria de Alianza Lima se registró el 19 de febrero de 2023, cuando se impuso por 2-1 en el estadio Monumental.

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