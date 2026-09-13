La senadora Mirtha Vásquez Chuquilín, de la bancada Ahora Nación, interpuso una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, en su condición de defensor del Pueblo, por presunta infracción de la Constitución.

Imputación

La denuncia detalla cuatro cargos particulares.

El primero está relacionado a sus declaraciones públicas. “Si mañana (la presidenta) Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”, dijo en una entrevista.

Según el documento, Gutiérrez infringió los artículos 43, 134 y 162 de la Carta Magna, relacionados a la separación de poderes, la disolución del Congreso y las funciones de la Defensoría del Pueblo (DP).

El segundo cargo alude a una presunta omisión en la defensa de los derechos humanos al no acompañar a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y 2025, mientras respaldaba amnistías y prescripciones que “favorecían” la impunidad, incluyendo su intervención como amicus curiae en el caso de Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El tercer cargo señala un conflicto de interés por “promover” una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de extinción de dominio mientras su hermana, Sara Gutiérrez, tenía un proceso vinculado a esa norma.

El cuarto cargo apunta a la “Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas”, evento desarrollado por la DP en 2024, que fue cuestionado por falta de organizaciones representativas.