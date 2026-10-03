Más de 200 efectivos policiales participaron en una importante formación realizada en los exteriores de la Comisaría Sectorial de Pisco, como parte del despliegue dispuesto para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre.

La Policía tendrá a su cargo el resguardo de la provincia de Pisco y la provincia de Huaytará, reforzando la vigilancia en los principales puntos de concentración ciudadana y en los alrededores de los locales de votación. El operativo contará además con el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas, que estará presente en los colegios designados por la ONPE.

Seguridad en elecciones

El jefe de la División Policial de la Provincia de Pisco, coronel PNP Daniel Elías Soto, informó que las disposiciones de seguridad ya fueron impartidas y que todo el personal policial se encuentra bajo orden de inamovilidad durante esta jornada electoral.

El oficial señaló que los efectivos tienen la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad para que los ciudadanos puedan acudir a ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. En la provincia de Pisco, 125,664 electores están habilitados para sufragar en sus ocho distritos, distribuidos en 46 locales de votación y 425 mesas de sufragio.

Pero el trabajo policial no se limitará únicamente al resguardo de las elecciones. El coronel Daniel Elías Soto informó que, durante las acciones desarrolladas contra la delincuencia en la jurisdicción, se han desarticulado 81 bandas y se han incautado 48 armas de fuego. Asimismo, destacó las recientes intervenciones que permitieron capturar rápidamente a presuntos integrantes de organizaciones delictivas vinculadas con el abandono de artefactos explosivos en establecimientos comerciales.

Con este despliegue, la Policía busca garantizar que la jornada del domingo 4 de octubre transcurra dentro del orden y la seguridad, desde la apertura de los locales hasta la culminación del proceso electoral.

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