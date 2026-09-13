El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley (PL) para modificar la Ley 31473 y suspender la pensión de jubilación de militares y policías en retiro que cobren por un cargo de elección popular.

La propuesta plantea que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al sueldo público, supere el tope remunerativo.

Según el documento, si la remuneración ya alcanza ese máximo, la pensión se suspende en su totalidad mientras dure el mandato.

“No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio”, escribió en X.