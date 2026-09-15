Un reciente caso de presunto abuso sexual ha remecido Cusco, ya que se involucra a dos menores estudiantes del mismo centro educativo, donde uno de ellos habría ultrajado a otro en el interior de las aulas educativas.

La denuncia fue confirmada por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien señaló que los agentes del orden ya intervinieron al presunto autor de los hechos.

“Se trata de dos menores de 12 y 13 años, posiblemente uno de los menores habría sido víctima de violación por parte del otro menor (...) Son dos compañeros del mismo colegio de nivel primario, según la información fue dentro de colegio (...) Se tomó conocimiento por una llamada anónima y ahora estamos llevando a cabo las acciones correspondientes como exámanes psicológicos y demás”, señaló.

También mencionó que frente a esta clase de hechos se trabajó con promotores policiales en distintos centros educativos, sin embargo hizo un llamado a los padres de familia a estar más atentos en la educación de sus hijos.

“Los padres siempre tienen que estar con sus hijos orientándolos, no podemos lavarnos las manos, debemos de encaminarlos, si un hijo fuma a temprana edad, se droga o se alcoholiza es responsabilidad de los padres, de la familia, nosotros solo somos actores secundarios”, añadió.

En tanto las diligencias correspondinetes al presunto delito se siguen llevando a cabo por parte de la Policía y Ministerio Público.