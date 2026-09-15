El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció, mediante un sorteo realizado este lunes, el orden de intervención de las agrupaciones políticas que participarán en los debates programados para el 21 y 22 de septiembre, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

La primera jornada del debate, programada para el 21 de septiembre, contará con la participación de 13 organizaciones políticas: Partido Cívico Obras, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú y Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Demócrata Verde y Podemos Perú.

En la segunda fecha, prevista para el 22 de septiembre, participará un segundo bloque integrado por otras 13 agrupaciones políticas: Partido del Buen Gobierno, Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana y Acción Popular, Perú Libre, Visión Perú, Apra, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

El debate, que se desarrollará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja, estará dividido en cuatro bloques.

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para la capital peruana.

El segundo segmento estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos.

Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía, seleccionadas de un total de cerca de 5 000 interrogantes recogidas por el JNE a nivel nacional.

Finalmente, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual dispondrán de un minuto y medio.

#LoÚltimo El JNE inició el sorteo para los debates de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana del 21 y 22 de setiembre



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/xAbpq2pOQZ — Canal N (@canalN_) September 14, 2026