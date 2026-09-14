En declaraciones a la prensa este lunes, el canciller Carlos Espá sostuvo que la visita del papa León XIV a nuestro país, programada para el próximo 11 de noviembre, contribuirá a impulsar la “reconciliación nacional” que el gobierno de Keiko Fujimori, según afirmó, viene promoviendo.

Tras participar en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que la visita del sumo pontífice también contribuirá a fortalecer la unidad de los peruanos frente al fenómeno de El Niño.

“La visita del Papa va a ser un bálsamo para el Perú, en el esfuerzo del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori por lograr la reconciliación nacional. Estamos demostrando en todas nuestras acciones, todos los ministros, sobre todo la presidenta, que nuestro deseo, nuestra intención de lograr la reconciliación nacional es sincera, es de buena fe. Nosotros creemos que la llegada del Papa va a ayudar a este bálsamo de unión, de reconciliación”, indicó.

“En segundo lugar, la llegada del Papa va a servir también para buscar una unidad entre todos los peruanos frente al fenómeno del Niño que se nos viene y frente al cual todos los peruanos tenemos que estar unidos”, agregó.

El nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri informó que el papa León XIV permanecerá en el Perú del 11 al 16 de noviembre. Asimismo, el pasado 14 de agosto, el Ejecutivo declaró de interés nacional la visita del máximo representante de la Iglesia católica.

Por otro lado, el canciller exhortó al Parlamento a aprobar la solicitud de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, Estados Unidos. Según explicó, la mandataria tiene previsto sostener diversas reuniones con jefes de Estado y otros líderes internacionales durante su visita.

“Va a tener reuniones bilaterales con otros líderes. En este caso, la presidenta va a tener, Dios mediante, la oportunidad de estar con el presidente Trump de los Estados Unidos, va a estar también con el secretario general de las Naciones Unidas en una reunión bilateral. Así que esperamos que el Congreso de la República tenga a bien otorgar esa autorización”, sostuvo.

El último viernes, la jefa de Estado y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, remitieron al Senado el proyecto de resolución legislativa que solicita autorizar el viaje de la mandataria al extranjero, del 21 al 25 de septiembre, con el propósito de participar en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).